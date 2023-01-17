Bandırma Asayiş Büro Amirliği, uyuşturucuya dur dedi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uzun zamanlı yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin evinde uyuşturucu maddeler ve çok sayısı suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uzun zamanlı yapılan çalışmalar neticesinde, Şüpheli (34) U.E’nin ikametinde yapılan arama sonucu 1 Adet Musta ile 1 adet bıçak, 1 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet 9 mm çapında fişek, 1 Adet hassas terazi, 4 Adet Lyrica isimli uyuşturucu hap, 52 gram civarında metamfetamin tabir edilen uyuşturucu madde, 41 adet satışa hazır (17,70 gr) eroin maddesi ele geçirildi.

İkamette yakalanan (34)UE (21) D.S., (23) R.C.O., (37) Y.V., (2006) MES. (31) YK. şahıslarla ile ilgili olarak uyuşturucu madde bulundurmak, satmak ve 6136 SKM suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden (37) Y.V. (2006) MES, (31)Y K. adli kontrol şartı ile salıverildi. (34) U.E. (21) D.S. ve (23) R.Ç.Ö. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelede azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirti.