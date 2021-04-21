Balya’nın Kayalar Mahallesi karantina altına alındı

Balıkesir’in Balya ilçesi Kayalar kırsal Mahallesi, Covid-19 pozitif vaka sayısının artması nedeniyle karantina altına alındı. Balya’da karantina altında bulunana Narlı ve Kocabük kırsal mahallerine uygulanan karantinalar da kaldırıldı.

Balya ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Balya Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda temaslılardan kaynaklı vakaların artması nedeniyle bulaş riskinin azaltılması için, Balya ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde vaka ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin ikinci bir emre kadar 20.04.2021 tarih ve saat 11.30’dan itibaren hane bazında karantinaya alınmalarına; gerekli tedbirlerin alınmasının ve kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmasına; İlçemiz Narlı ve Kocabük Mahalleleri’nde hane karantinasının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.