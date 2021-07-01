banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Balya Müstecap’da çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

BALIKESİR 01.07.2021, 16:03
Balya Müstecap’da çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsalında öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, İtfaiye ekipleri, Yangın söndürme helikopterleri ile kısa sürede müdahale edildi. Yangın orman bölge müdürlüğü ekipleri ve yangın helikopterinin çalışmaları sonucu yayılmadan kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
33°
açık
banner493