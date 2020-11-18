banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek rezilliktir
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi
Borsa yeniden rekora gidiyor
Borsa yeniden rekora gidiyor

BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu

EXPO fuarına katılan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB)’UN standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı.

BALIKESİR 18.11.2020, 20:01
2
BALOSB; EXPO Fuarında yatırımcıyla buluştu

EXPO fuarına katılan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB)’UN standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıldı.

Fuarın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan ve İstanbuş TÜYAP’ta gerçekleştirilen EXPO fuarında BALOSB Müdürlüğü tarafından stant açarak ulusal ve uluslararası ziyaretçilere ve sanayicilere BALOSB’nin tanıtımı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açılış konuşmasında; "Global ekonominin yüzde 4 küçüldüğü bir dönemde Türkiye’nin süreci çok iyi yöneterek özellikle imalat sektöründe güçlü bir ivme yakaladığını belirtti. Ayrıca yürütülen politikalarla istihdam, finansa erişim ve sosyal yardımlaşma konularında toplumun her kesimine dokunabildiklerini, ekonomiden sorumlu tüm kurumların sıkı bir koordinasyonla hareket ettiğini söyledi."

BALOSB Müdürü Mesut Eray’da 100 firmanın katıldığı fuarda BALOSB standına olan ilgi ve alakanın çok yoğun olduğunu ve faydalı görüşmeler yapıldığını söyledi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378