Balıkesirspor’un yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor’da yeni teknik direktör Uğur Balcıoğlu oldu.

TFF 2. Lig’de sezona başladığı Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ile yollar ayrıldıktan sonra Teknik Sorumlu Yunus İçöz ile yola devam eden Balıkesirspor’da yönetim kurulu, teknik direktör olarak Uğur Balcıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Balkesirspor’umuz, 2017-2018 sezonunda Darıca Gençlerbirliği ve 2020-2021 sezonunda Bucaspor 1928’i şampiyon yapan, Nevşehir Belediyespor ve Tire 1922’yi de play-off’lara taşıyan Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1972 doğumlu Balcıoğlu, Darıca Gençlerbirliği’nde (2.30), Bucaspor 1928’de ise (2.16) puan ortalamaları yakalarken Nevşehir ve Tire’de 1.67’lik puan ortalamaları tutturdu. Yapılan anlaşmanın yeni teknik direktörümüze ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, Balcıoğlu’nun başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Balıkesirspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı çalışma ile devam etti. Ayberk Kaygısız sarı kart cezası nedeniyle Serik Belediyespor maçında forma giyemeyecek.