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Balıkesirspor Muhammed Ali ile sözleşme uzattı

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor geçen sezon kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Muhammed Ali Doğan ile sözleşme yeniledi.

BALIKESİR 12.08.2021, 16:01
Balıkesirspor Muhammed Ali ile sözleşme uzattı

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor geçen sezon kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Muhammed Ali Doğan ile sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde geçen sezon takım kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Muhammed Ali Doğan ile sözleşme uzattı. Balıkesirspor daha önce de Roman Bezjak, Oğuzhan Çapar, Sedat Dursun, Cumali Bişi, Atilla Özmen, Batuhan işçiler, Oğuz Han Aynaoğlu ve altyapıdan Erdem Gökçe ile sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ve Muhammed Ali Doğan arasında yapılan görüşme sonrası resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncumuz Muhammed Ali Doğan, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formamızı giyecek. Yapılan anlaşma camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" denildi.
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