Balıkesirliler Dernekleri MHP’yi ziyaret etti

Balıkesirliler Derneklerinden MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’e ziyaret. Balıkesir’i Türkiye’nin dört bir yanında yaşadıkları şehirlerde temsil eden Balıkesirliler Dernekleri MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Balıkesirler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çalışkan, İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun, İstanbul Balıkesirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği Başkanı Deniz Dinçer, Bursa Balıkesirliler Derneği Başkanı İrfan Göktaş, Karacabey Balıkesirliler Derneği Başkanı Musa Altın, Ankara Balıkesirler Derneği Başkanı Turgay Boduroğlu’nun yer aldığı ziyarette, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’le görüştü.

MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Balıkesirliler Dernekleri’nin il başkanlığına yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneklerin yapacakları etkinliklere destek olacacaklarını ifade etti.