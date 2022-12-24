Balıkesirli ünlü Şef Levent Kaynak’tan öğrencilere ders

Tüm Aşçılar Pastacılar (Taşpakon) konfederasyonuna bağlı Balıkesir Aşçılar, Pastacılar Dernek Başkan olan ünlü şef Levent Kaynak Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gelecekteki Genç Şef adaylarına uygulamalı ders verdi.

Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü ve Gıda Teknolojisi Alan Şefi Elif Aladağ’ın okullarında ki Genç Şef adayı öğrencilere uygulamalı ders davetini yoğun iş temposuna rağmen kabul etti. Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ünlü Şefi Levent Kaynak Fahri Kiraz MTAL’ de geleceğin genç şef adaylarıyla önce sohbet edip ardından uygulamalı mutfak eğitimi vererek, yemek ve tatlılar yaptılar. Şef adayı öğrencilerinin yaptıkları yemek ve tatlılar Ünlü Şef Levent Kaynak ve Okul yönetiminden tam puan oldu.

Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Arda Aydın ve başta Gıda Teknolojisi Alan Şefi Elif Aladağ ve öğrenciler ünlü şef Levent Kaynak ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.