Balıkesirli ressam Yemenicioğlu’nun ismi parkta yaşayacak

Balıkesirli sanatçı ve sayısız ressamın yetişmesinde önemli katkıları olan merhum Özdemir Yemenicioğlu’nun adı Karesi’de bir parkta yaşayacak. Özdemir Yemenicioğlu Sanat Atölyesi’ni ziyaret eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Özdemir Yemenicioğlu adına bir park oluşturmak ve kültür-sanat etkinlikleriyle şehrimizin sosyal hayatına katkı sağlamak için Belediye Meclisimizle birlikte çalışma yapıyoruz” dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, CHP’li Meclis Üyesi ve Fotoğraf Sanatçısı Yüksek İpek ile birlikte Özdemir Yemenicioğlu Sanat Atölyesi’ni ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl vefat eden ve kendi adını taşıyan sanat atölyesinde, atölye sorumlusu Serhan Güzey Kerestecioğlu’ndan atölye çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Orkan, Karesi Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanında olduklarını söyledi.

Balıkesirli Sanatçı rahmetli Yemenicioğlu anısının yaşatılması için Meclis Üyesi İpek tarafından Karesi Belediye Meclisi’ne önerge verildiğini ve önergenin görüşülmek üzere komisyona sevk edildiğini ifade eden Başkan Orkan, “Özdemir Yemenicioğlu adına bir park oluşturmak ve kültür-sanat etkinlikleriyle şehrimizin sosyal hayatına katkı sağlamak için Belediye Meclisimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Tamamlandığında böyle bir değeri Karesi’miz de yaşatmaktan mutluluk duyacağız. Karesi Belediyesi olarak sanatsal ve kültürel çalışmalara önem veriyoruz. Bu tür faaliyetlere özel önem veriyoruz” dedi.