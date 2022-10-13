Balıkesirli öğretmenlere yurtdışı eğitimi

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezinde Erasmus+ Mesleki eğitim Akreditasyonu çerçevesinde Çekya’ya giden öğretmenler yurdu döndü. Erasmus İşbaşı İzleme Hareketliliği programına Burhaniye’nin yanı sıra Ayvalık, Gönen ve Susurluk’tan toplam 7 öğretmen katıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu ve Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezinin konsorsiyum ortağı olduğu proje tamamlandı. Proje gereğince, Erasmus+ Mesleki eğitim Akreditasyonu çerçevesinde ilk yurt dışı hareketliliği de Çekya’nın Prag kentine gerçekleştirildi. Projenin yararlı olduğunu anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, “İlimizde görevli öğretmenlerin katılımı ile 02-08 Ekim tarihleri arasında Çekya’nın Prag’a bir haftalık gezi düzenlendi. Yenilenebilir Enerji konusunda devam eden iş başı izleme hareketliliğinde, Merkezimiz, Elektrik Elektronik Teknolojisi öğretmenimiz Sait Erdem tarafından temsil edildi. Çalışmalara katılan ve yurda dönen personelimize eğitim çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.