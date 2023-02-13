Balıkesirli öğretmenler deprem bölgesinde çalışıyor

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı: 20 gönüllü öğretmenin sahada görev yaptığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile birlikte devam ettirdiği arama kurtarma iş birliğine değinen Ali Tatlı, "Ülkemiz genelinde yaklaşık 2 bin 500 öğretmenimizin gönüllü bir şekilde eğitimlerini tamamladığı ve deprem bölgesine intikal ettiği Bakanlığımız tarafından açıklandı. Malatya’da 660 öğretmen AFAD ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor. İlimizden 20 öğretmenimizden oluşan ekibimiz de Malatya’da yaraları sarmak amacı ile arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.