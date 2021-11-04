Balıkesirli öğrencilerden büyük başarı. WICE Dünya Buluş Yarışmasında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Dünya 2. ve 3. olarak büyük başarı sağladılar.

Karesi ilçesinde bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri çevrimiçi olarak gerçekleştirilen WICE (World Invention Competition and Exhibition) Dünya Buluş Yarışması ve Sergisi proje yarışmasında Finale kalarak, Ülkemizi temsil eden öğrenciler Cemile Cemre Özdemir, Nihan Dide Atabay ve Yusuf Mete Bacanak Kimya Öğretmeni Pınar Sabaz Danışmanlığında hazırladıkları projeleri ile 29 ülkeden 369 Finalist takım arasında Uygulamalı Yaşam Bilimleri Kategorisinde Dünya 2. si olarak Gümüş Madalya kazandı.

ISIF (İnternational Science and Invention Fair) Uluslararası Bilim ve Buluş Fuarı yarışmasında Finale kalarak Ülkemizi temsil eden öğrenci Saliha Betül Turacı, Biyoloji Öğretmeni Burcu Güler Danışmanlığında hazırladıkları projeleri ile 36 ülkeden 500 Finalist takım arasında Yaşam Bilimleri Kategorisinde Dünya 3.sü olarak Bronz Madalya kazandı.