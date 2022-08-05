Balıkesirli öğrenciler Avrupa’yı fethetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenciler Erasmus+ programı dahilinde gittikleri Avrupa’dan döndü.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti dahilinde, Zübeyde Hanım MTAL yönetimi tarafından hazırlanan "Mesleki Eğitimimize Üçüncü Avrupa Dopingi" başlıklı proje ile İspanya ve Portekiz’de eğitimler gören okulun, Bilişim Teknolojileri Alanı ile Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanı bünyesindeki öğrencileri yurda döndü.

İspanya’nın Barcelona ile Portekiz’in Braga kentlerinde okuldan iki rehber öğretmen eşliğinde eğitim görüp stajlarını tamamlayan öğrenciler Europass belgesi almaya hak kazandı.

Staj süresince Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri; blok kodlama, 3D modelleme, animasyon konularında eğitimler alıp uygulamalar yaparken, ayrıca dil becerilerini geliştirme fırsatı da buldu. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri de fön, saç yıkama-ayırma, kesim, manikür, makyaj ve protez tırnak konularında uygulamalar yaptı.

Proje dahilindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin tüm proje giderlerinin ise Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılandığı öğrenildi.