Balıkesirli motorcular Burhaniye’de

Balıkesir’in gözde turizm merkezlerinden Burhaniye ilçesi, Balıkesir’den gelen Moon Light Motosiklet Gurubunu ağırladı. Serkan Zerenli öncülüğünde ilçeye gelen motorcular, Ören sahilini gezerken, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Merkezi Balıkesir’de bulunan Moon Light Motosiklet Grubui ilçenin değişik yerlerini gezdi. 16 kişilik ekip Ören sahiline hayran kaldı. Zerenli, “Bu günkü gezimizin ilk durağı Burhaniye oldu. Ören sahiline geldik. Burada insanlar çok sıcak kanlı. Ören’in yeşilliği denizi ve kumu da çok güzel. Onun için Ören’i çok seçiyoruz. Buradan Ayvalık. Bergama ve daha sonra da Soma’ya gideceğiz. Son olarak da Akhisar’ın ziyaretinin ardından Balıkesir’e döneceğiz. Gezilerimiz devam edecek” dedi.