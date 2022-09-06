Balıkesirli küçük kaşifler Kazdağları’nın zirvesine tırmandılar

Kazdağı Milli Parkına giriş yasağının kalkmasının ardından milli parkın ilk ziyaretçileri Balıkesir ortaokul öğrencileri oldu. Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "On’da Tarım Sürdürülebilir" projesi dahilinde Balıkesirli öğrenciler Kazdağları’nda zirve yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Yürütücülüğünü Ümran Düzen Karatepe’nin yaptığı projeye, 6 ilçedeki 11 okuldan 7.sınıfa geçmiş toplam 24 öğrenci katıldı. Kazdağı Milli Parkındaki etkinliğe Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Abdullah Soykan eğitmen olarak destek verdiler.

Katılımcılara milli parktaki bitkileri tanıtan Prof. Dr. Fatih Satıl Kaz Dağı’nda toplam 81 endemik bitki bulunduğunu, bunların içinden de 29 tanesinin Dünya’da sadece Kaz Dağı’nda yetiştiği bilgisini verdi.

Projede uzman olarak görev alan Prof. Dr. Abdullah Soykan ise öğrencilere ağaç halkaları hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler artım burgusu ile çam ağaçlarından aldıkları örneklerde yaş halkalarını inceleme fırsatı yakaladılar.

Proje ekibi ve öğrenciler etkinlik sonrası Kaz Dağı Milli Parkı girişinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.