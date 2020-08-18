Balıkesirli kahveci çayı 50 kuruş yaptı müşterileri arttı
FİYAT LİSTESİ
Burhaniye ilçesinde, 5 yıldır kahvehane işleten Uğur Eroğlu, çayı 50 kuruş yaptı müşterisi arttı. Kazancının iyi olduğunu anlatan Eroğlu, çayı 50 kuruştan satmaya devam edeceğini söyledi.
Kavakdibi Caddesinde 5 yıldan bu yana kahvehane işleten 50 yaşındaki Uğur Eroğlu, geçtiğimiz yıl çayı da ayranı da 50 kuruştan satarken adını duyurdu. İlçede çay fiyatlarının 1,5-2 liraya çıkması üzerine çay fiyatını 1 liraya çıkaran Eroğlu, aynı caddede çay ocağı açan bir vatandaşın esnaflara 75 kuruştan çay satmaya başlaması üzerine fiyatını 50 kuruşa indirdi. bir anda müşterileri artan Eroğlu, 50 kuruştan da para kazandığını söyledi. Kavakdibi caddesinde 5 yıldır kahvehane işlettiğini anlatan Uğur Eroğlu, “5 yıldır buradayım. Çayı 50 kuruştan satıyorum. Bu fiyatlarla da para kazanıyorum. Vatandaş da memnun bende memnunum. Ömrüm yettiğince böyle devam edeceğim” dedi. Cadde esnaflarından Şinasi Çelik de, “Kahvecimiz çayı 50 kuruş yaptı. Bol bol çay içiyoruz. Çayı da iyi” dedi. Çağlar Yıldırım ise, “Mahallemizin kahvecisi çayı 50 kuruş yaptı. Ucuz satmasına rağmen çayı da iyi. İnşallah böyle devam eder” dedi.
|İmsak
|04:36
|Güneş
|06:11
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25