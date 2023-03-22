Balıkesirli çocuklar suyu koruyacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart “Dünya Su Günü” nedeniyle “10 Numaralı Şehrin 10 Numara Çocukları” projesi dahilinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve çevre bilincine yönelik eğitimler gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, su farkındalığı ve su kaynaklarının korunmasının önemi öğrencilere aktarıldı. Etkinlikte, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin tüm insanlığın görevi olduğu belirtilirken; gıda güvenliği, iklim değişikliği gibi konularda bilgiler verdi. Deneylerle de öğretilenlerin pekişmesi sağlanan eğitimin sonunda öğrenciler, suyu koruyacaklarına ve suya sahip çıkacaklarını söyledi.