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Balıkesir’in zengin gastronomisi EMİTT’te tanıtılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, EMITT’te birçok paydaşıyla beraber Balıkesir’in; dört mevsim turizm potansiyelini, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini en güzel şekilde birbirinden değerli konukları ve katılımcılarıyla birlikte anlatacak. 4 gün boyunca açık olacak fuarda, Balıkesir standı en iyilerin içerisinde yer alacak.

BALIKESİR 08.02.2022, 11:47
Balıkesir’in zengin gastronomisi EMİTT’te tanıtılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, EMITT’te birçok paydaşıyla beraber Balıkesir’in; dört mevsim turizm potansiyelini, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini en güzel şekilde birbirinden değerli konukları ve katılımcılarıyla birlikte anlatacak. 4 gün boyunca açık olacak fuarda, Balıkesir standı en iyilerin içerisinde yer alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini alıyor. TÜYAP’ta; 3. holde B211 numaralı stantta tanıtım ve etkinliklerini gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in; sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve turizm sektörüne şehrin potansiyeli hakkında bilgi vermek amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek.

Fuarın en büyük stantlarından birisi olacak

Balıkesir standı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra; Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Erdek, Havran, İvrindi, Sındırgı, Susurluk ilçeleri de yerini alacak. Ayrıca Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Balıkesir-Çanakkale Rehberler Odası da tanıtım faaliyetlerini Balıkesir standında gerçekleştirecek.

Balıkesir Kahvaltısı ve uluslaraarsı kahvaltı festivali tanıtılacak

9-12 Şubat günleri boyunca; göz alıcı standı, stantta gerçekleşecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günüyle Balıkesir, EMITT’i dolu dolu geçirecek. Her gün sürpriz konukların ziyaret edeceği stantta “Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Kahvaltı Festivali”nin tanıtımı kapsamında zengin çeşitleriyle Balıkesir’in kahvaltılık ürünleri ziyaretçilere ikram edilecek ve festival hakkında bilgilendirmede bulunulacak.

Balıkesir’in lezzet haritası çıkarılacak

Gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir’in, lezzet haritasını çıkarmak amacıyla çalışmalarına EMITT’te start veren ünlü şef ve yemek kitabı yazarı Ömür Akkor, stantta Balıkesir yemekleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Gourmand Cookbook Awards’ta “Selçuklu Mutfağı” adlı eseri “Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı” ödülüne layık görülen Akkor’un çalışmalarının sonucunda “Balıkesir’in Lezzet Haritası” adlı yemek kitabı ortaya çıkacak ve şehrin dört bir yanındaki yöresel lezzetler kayıt altına alınmış olacak.

Balıkesirli ünlü oyuncu, sunucu ve yönetmen İlker Ayrık da ilk gün standı ziyaret edecek.

Zeytin ülkesi Balıkesir kitabı tanıtılacak

Her yöresinde ayrı bir kültürü, geleneği taşıyan Balıkesir’in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını yazarlar; Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ile birlikte tamamlayan Büyükşehir Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının tanıtımını da EMITT’te gerçekleştirecek. Balıkesir’in tüm ilçeleri ve mahallelerinin zeytin ve ürünlerinin incelenmesi ile yerel-geleneksel ve endüstriyel üretim yöntemleri kullanılarak üretilen ürünlerin yer aldığı kitabın yazarları ilk gün, gün boyunca stantta olacaklar.

Türk Aşçı Milli Takımı kaptanı Esat Özata da fuarın ilk gününde stantta gastronomi sohbeti gerçekleştirecek.

Yağcıbedir halısı dokunacak

Balıkesir zeybek gösterisinin de gerçekleştirileceği ilk gün Sındırgı’nın, Coğrafi İşaretli dünyaca ünlü meşhur Yağcıbedir Halısının dokuma tekniklerinin ve hikâyelerinin anlatılacağı, halı dokuma etkinliği gerçekleştirilecek.

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