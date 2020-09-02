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Balıkesir’in YKS şampiyonları Karesi’den

BALIKESİR’İN YKS ŞAMPİYONLARI KARESİ’DEN

BALIKESİR 02.09.2020, 18:27
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Balıkesir’in YKS şampiyonları Karesi’den

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda okuyan ve Yüksek Öğretim Sınavı’nda (YKS) ilk 1000 arasında dereceye giren 14 öğrenci için Karesi Belediyesi’nde ödül töreni düzenlendi.

Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yüksek Öğretim Sınavı’nda (YKS) sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil bölümlerinde ilk 1000 arasında dereceye giren 14 öğrenci için ödül töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü yaptı. Günnü başarılı olan öğrencileri kutlarken, öğretmenlere de teşekkür etti.

Başkan Orkan: “Başarılar bizi gururlandırıyor”

Günnü’nün ardından konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öğrencilerin her başarısının ülkeye kazandırılan bir kıymet olduğunu söyledi. Öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve eğitim yöneticilerini tebrik eden Başkan Orkan, “Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Bu kadar çok kişinin girdiği bir sınavda böyle güzel başarılar elde ettikleri için hepsini kutluyorum. İnsanlar şahsi başarı için mücadele veriyor. Karesi Kaymakamımızın eğitime verdiği önem müthiş. Kaymakamımız tüm süreçleri tek tek inceleyerek daha iyisi için çalışıyor. Karesi’nin bir ferdi olarak başarılar bizi gururlandırıyor. İnşallah böyle pırıl pırıl gençlerin ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum. Benim bir çok arkadaşım yurtdışında. Genç arkadaşlarımdan ülkelerine hizmet etmelerini istiyorum” dedi.

Kaymakam Demir: “Sizler ülkenin geleceği ve umudusunuz”

Başkan Orkan’ın ardından Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir öğrencilere hitap etti. Eğitimin ve bilginin gücüne inandığını ifade eden Demir, “Eğitim ile toplumun değişeceğine inanan bir kişiyim. İlk önceliğiniz ne derseniz ilk başa eğitim öğretime yazıyorum. Gücü elinde bulunduranlara baktığımızda gücün kaynağının bilgide olduğunu görüyoruz. Karesi genelinde 30 binini üzerinde evladımız var. Sizler ülkenin geleceği ve umudusunuz. Biz ülke olarak güçlü olacağız ki bu gücümüzle ecdadımızın yaptığı gibi 3 kıtaya nizam vereceğiz. Güçlü olmanın yolu gençlerimizin niyetinde bitiyor. Anlayış ve kavrayışında bitiyor. Önce iyi insan olalım, sonrasında hangi işi yapıyorsanız yapın, dünya ölçeğinde iş yapmayı düşünün” diye konuştu.

Milletvekili Aydemir: “Balıkesirlilik size birçok kapıyı açacaktır”

Törende son olarak ise AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir konuştu. Öğrencilerin başarılarının Balıkesir’i gururlandırdığını belirten Aydemir, gençlerin bundan sonraki süreçte Türkiye’yi gururlandırmalarını beklediklerini söyledi. Aydemir konuşmasının sonunda telefon numarasını da öğrencilerle paylaşarak, her zaman ve her konuda kendisine ulaşabileceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. Tören sonunda protokol ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karesi Belediyesi Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül törenine AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

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