Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101595
ALTIN
385.170
DOLAR
6.9595
STERLİN
8.6807
EURO
7.5602

Balıkesir’in ulaşım projeleri görüşüldü

BALIKESİR'İN ULAŞIM PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Balıkesir’in ulaşım projeleri görüşüldü

BALIKESİR'İN ULAŞIM PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

30 Nisan 2020 Perşembe 00:19
3 Okunma
Balıkesir’in ulaşım projeleri görüşüldü

Balıkesir’in ulaştırma ve altyapı konusundaki sıkıntı, talep ve planlanan yatırımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında düzenlenen video konferans ile masaya yatırıldı. Vali Ersin Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile video konferans sistemi üzerinden bir araya geldi Toplantıda, devam eden yatırım projelerinin son durumu ile öncelik arz eden diğer projeler değerlendirildi.

Ulaşım projeleri görüşüldü

Bir süre önce göreve atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Balıkesir’in taleplerini iletme imkanı bulduklarını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, "Sayın Bakanımızla ilimizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren ulaşım projelerini konuştuk, taleplerimizi ve beklentilerimizi dile getirdik. Özellikle hava ulaşımı konusunda Balıkesir’e özel bir yaklaşım sergilenmesini istedik" ifadelerini kullandı.

Balıkesir’deki ulaşım projeleri hakkında bilgiler aktarıldığı toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın Balıkesir ve bölgeye yönelik olarak planladığı yatırımlar hakkında görüşlerini ifade etti. Salgın sürecinde alınan ulaşım tedbirlerinin yanı sıra son durumun da değerlendirildiği toplantıda Bakan Adil Karaismailoğlu, Bakanlıkça planlanan yatırımlarda herhangi bir aksamanın söz konusu olmayacağının altını çizdi.

Balıkesir heyeti zirvede

Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Balıkesir heyetiyle görüş alışverişinde de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir ve çevresinde kara, hava ve demiryolu ulaşımı noktasında çok ciddi yatırım projelerinin yürütüldüğünü kaydederek, söz konusu sürecin aksamadan devam edeceği bilgisini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirilen ve Balıkesir’in talep ve sorunlarının iletildiği video konferans görüşmesine, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur’an Kursu’ndan vefa grubuna erzak paketi desteği
Kur’an Kursu’ndan vefa grubuna erzak paketi desteği
BANÜ 4 proje ile Teknofest’e hazırlanıyor
BANÜ 4 proje ile Teknofest’e hazırlanıyor
Edremit Belediyesi’nden tarıma ciddi yatırım
Edremit Belediyesi’nden tarıma ciddi yatırım

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim