Balıkesir’in "Teknik Çözüm Ekibi" Gaziantep’ten döndü

Gaziantep’teki eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen 1 teknisyen ve 9 öğretmenden oluşan "Teknik Çözüm Ekibi" çalışmalarını tamamladıktan sonra Balıkesir’e döndü.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla "Afet Bölgesindeki Okullarda Risk ve Tehlike Yönetimi" çalışmalarına katılmak üzere kurulan "Teknik Çözüm Ekibi" ile deprem bölgesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için hasarsız olan okullarda fiziki şartların iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bakımından kontrolü, risk ve tehlike analizi, basit arızaların giderilmesi ve giderilmeyen arızaların tespit edilmesi gibi çalışmaların yapılması planlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknik Çözüm Ekibi de Gaziantep’te söz konusu çalışmalar için aktif olarak görev yaptı.

İl Müdürü Ali Tatlı; 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrası aralıksız olarak devam eden destek ve yardım çalışmalarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin gönüllülük esasına dayalı gösterdiği özveri ve gayretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Balıkesir eğitim ailesine teşekkürlerini etti.