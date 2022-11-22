Balıkesir’in sporcuları Türkiye 3’ncüsü

Kaptan Cimnastik Akademisi Ankara’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik 2. Lig 1. Etap müsabakalarında, Türkiye ve KKTC’den müsabakalara katılan 17 Kulüp arasında sıralamada üçüncü oldu.

Artistik Cimnastik 2. Lig 1. Etap müsabakalarının devamı niteliğinde olan ve Türkiye Jimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen 2. Lig 2.Etap müsabakalarında yarışan Kaptan Cimnastik Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü, yarışmaya katılan 2. Lig Kulüpleri arasında Türkiye 3.lüğünü kazandı.

Kulüp Başkanı Yetkin Kaptan: “ Söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. Verilen emeklerin ve çabanın çok fazla bileşeni mevcut. Sporcularımız ve ailelerimiz tam anlamı ile bir bütün oldu. Hoşgörünün, azmin, sabrın, samimiyetin, disiplinin, çalışmanın ve daha çok çalışmanın sonucu bugün bulunduğumuz noktadır. Müsabakalara ilk katılım sağladığımız yılda böyle bir başarıya ulaşmak bizleri tabi ki gururlandırdı. Bu süreçte emek verip ter döken başta kulüp sporcularımız olmak üzere, Kaptan Cimnastik Ailemize teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile başta bu etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye Cimnastik Federasyonuna ve Kıymetli Yöneticilerine, Sayın Hocalarımıza ve Hakemlerimize, bizlere kendileri ile tanışma ve yarışma imkanı veren tüm kulüp yöneticisi hocalarımız ve kıymetli sporcularımıza da şahsım ve kulübüm adına ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.