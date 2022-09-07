Balıkesir’in kurtuluşu için Ayvalık’ta buluştular

Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı Spor Etkinlikleri dahilinde Ayvalık’ta düzenlenen Kuva-yı Milliye Su Sporları Şenliği’nde sporcular kurtuluşun 100. yılı için yelken açtılar.

Bu zamana kadar birçok gösteri ile şehrin denizini süsleyen ve renkli görüntüler ortaya çıkaran yelken, kürek, sörf ve kano sporcuları, bu defa da Balıkesir’in kurtuluşu için Ayvalık’ta bir araya geldi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Havran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdurrahman Beşbaş’ın yanı sıra Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan ve ilçedeki su sporlarına yönelik faaliyetler veren kulüplerin katılımlarıyla yelkenliler start aldı ve ardından sahil güvenlik botu ile sporcuları selamladılar. Kurtuluş günü için hünerlerini denizle buluşturan genç sporcular izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Balıkesir’in bir kültür, sanat, spor ve turizm merkezi olduğunu vurgulayan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “İlimiz hem Marmara hem de Ege denizine kıyısı olan spor turizminin geliştiği bir coğrafya. Ayvalık ilçemiz önemli destinasyonlardan biri. Bu organizasyonlarla gençlerimize sporda yeni fırsatlar sunmayı, spor turizminin geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları dahilinde yelken açan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Destekleri dolayısıyla kulüplerimize, sahil güvenlik komutanlığımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.