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Balıkesir’in ilk tescilli kuzuları dünyaya geldi

Kepsut’ta Büyükşehir tarafından yapılan yatırımları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tescilli Balıkesir Kuzusunun üretimini yaygınlaştırarak popülasyonunu artırmak amacıyla kurulan Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Kepsut ve İvrindi’de kurulan diğer ilçelerde de kurulması planlanan merkezlerle kuzu popülasyonunu 2-3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

BALIKESİR 22.12.2020, 13:16
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Balıkesir’in ilk tescilli kuzuları dünyaya geldi

Kepsut’ta Büyükşehir tarafından yapılan yatırımları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tescilli Balıkesir Kuzusunun üretimini yaygınlaştırarak popülasyonunu artırmak amacıyla kurulan Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Kepsut ve İvrindi’de kurulan diğer ilçelerde de kurulması planlanan merkezlerle kuzu popülasyonunu 2-3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut İlçesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini yerinde inceledi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un da eşlik ettiği ziyaretlerde önce AK Parti ve MHP İlçe teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Yılmaz, sonra esnafa kolaylıklar diledi, Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi tarafından oluşturulan prestij cadde ve sokak projelerini inceledi. Coğrafi işaret ile koruma altına alınan “Balıkesir Kuzu Eti” üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi işbirliğinde kurulan Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezini de inceleyen Başkan Yılmaz, "Kepsut ve İvrindi’de kurduğumuz, diğer ilçelerimiz için de planladığımız bu tesisler ile bir yandan tescilli kuzumuzun popülasyonunu artırırken diğer yandan da üreticilerimize hibe destekleri sağlayacağız" dedi.

Başkan Yılmaz, "Öncelikli hedef dar gelirli üretici"

Öncelikli hedeflerinin dar gelirli ve küçük aile işletmeleri olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, “Bu tesislerde, Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlıklar yetiştirilerek kırsaldaki üreticilerin damızlık ihtiyacı karşılanacak. Ülke genelinde tüketimi oldukça yaygın olan Balıkesir Kuzusu’nun popülasyonunu 2-3 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kepsut ile kırsal mahalleleri arasında da 11 kilometrelik asfalt dökümü gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, 15 Temmuz Şehitler, 5 Eylül caddeleri ve bağlantı yollarında 140 bin metreküp ve 200 bin metreküp kazı çalışmalarını tamamlayarak kilit parke taşı döşeme ve sıcak asfalt serimine geçti. Sokak sokak yapılan tüm çalışmaları inceleyen Başkan Yılmaz, 20 ilçeye eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, " Atık su arıtma tesisi tamamlanıyor"

Asfalt çalışmalarının ardından 15 bin kişi ve 2 bin 200 m3/gün kapasiteli BASKİ Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, sera görünümlü atık su tesisinin yüzde 90’nın tamamlandığını söyledi. Sera arıtma tesisin az alan kaplaması, koku ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırması sayesinde diğer ilçelerde de kullanılabileceğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, cam bir fanus içerisinde kurulan sistemin içerisinde de farklı bitkiler yetiştirileceğini bu sayede de görüntü ve koku kirliliği sıfıra indirileceğini söyledi.
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