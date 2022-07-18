Balıkesir’in çöpü enerjiye dönüşüyor

Bayram tatilinde nüfusu 3 milyona ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, faaliyette olan 12 Katı Atık Aktarma İstasyonu vasıtasıyla düzenli depolama oranını yüzde 100’e çıkararak atık yönetimini sistemli bir şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin ton katı atığı bertaraf eden Büyükşehir, bunlardan bin 300 megavat elektrik enerjisi üretti.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Balıkesir’in nüfusu, Kurban Bayramı’nda 3 milyona yaklaştı. Artan nüfus ve trafik yoğunluğuna rağmen evsel atık yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bayram süresi boyunca yaklaşık 10 bin ton evsel atığı düzenli olarak depolayarak bin 300 megavat elektrik enerjisi üretti. Marmara ve Avşa Adaları da dâhil olmak üzere tüm ilçelerin çöplerinin havaya, suya ve toprağa zarar vermeden toplandığı 12 katı atık toplama istasyonunda transferi sağlandı.

Atıklar en verimli şekilde değerlendiriliyor

Burada geçici olarak depolanan katı atıklar; 78 personel, 15 adet çekici ve 40 adet evsel atık taşımaya uyumlu yarı römork kullanılarak 352 sefer yapılarak Altıeylül ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Düzenli Depolama Sahasına taşındı. Alanda bulunan Enerji Üretim Tesisinde bertaraf edilerek ortaya çıkan metan gazından elektrik üren Büyükşehir Belediyesi; çevre dostu belediyecilik anlayışıyla atığı en verimli şekilde değerlendiriyor ve doğaya zararlı gazların salınımının önüne geçiyor.

Marmara ve Avşa Adalarından da evsel atıkların taşınması ile birlikte Balıkesir’in dört bir yanında oluşan evsel atıkların düzenli depolama oranını yüzde 100’e çıkaran Büyükşehir, çalışmalarını sistemli ve titiz bir şekilde gerçekleştiriyor.