Balıkesir’e Olgunlaşma Enstitüsü kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak bu yıl içerisinde kuruluşu gerçekleştirilen Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü’nün başlangıç aşaması hazırlıkları ve gelişimiyle ilgili konular Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantı ile değerlendirildi.

Başlangıç aşamasında geçici olarak Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezinde hizmet veren Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü’nün hazırlık ve gelişimiyle ilgili konuların değerlendirildiği toplantıya Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Karesi İlçe Milli Eğitim Sami Günlü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıza Kılınç, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü Kurucu Müdürü Süreyya Eray katıldı.

Toplantıda Olgunlaşma Enstitüsülerinin; kültürel değerleri ve geleneksel sanatları araştıran, özelliklerini bozmadan geliştiren, arşivleyen, gelecek kuşaklara aktaran, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını sağlayan, bünyesinde araştırma, tasarım, tanıtım ve pazarlama birimleri bulunabilen, sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren, kurs programları ve her türlü yatay ve dikey geçişlere elverişli denklik programları uygulayarak belge almayı sağlayan eğitim kurumları olduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir’in tarihi ve kültürel miraslarının geçmişten geleceğe taşıyacak Olgunlaşma Enstitüsü ile; unutulmaya yüz tutmuş Balıkesir Pullusu, Sındırgı Yağcıbedir Halısı ve Gönen İğne Oyası gibi kültürel değerlerin yaşatılması, araştırmalarının yapılması, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması, usta çırak ilişkisi içerisinde gelecek nesillere aktarılması, sektöre nitelikli eleman yetiştirilmesi amaçlandığı belirtildi.