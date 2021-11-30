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Balıkesir’e mevsimin ilk karı düştü
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
BALIKESİR 30.11.2021, 19:38
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Bölgenin Uludağ’dan sonra bin 764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus’a kar yağdı. Balıkesir in Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus Dağı karla buluştu. İlçe merkezinde yağmur hakim olurken kar yağışı da zirvede bulunan TRT istasyonundan görüntülendi.
Kar kalınlığının artması ile birlikte vatandaşların Ulus’ta kar maceralarının başlaması bekleniyor. Sındırgı ilçe merkezinde ise yağmurlu hava hakim olurken, sıcaklık da belirli ölçüde düştü.