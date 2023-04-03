Balıkesir’e kuvvetli yağış uyası

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Balıkesir’de Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarı yapıldı. Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Nisan 2023 Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m) , batı ilçelerinde Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.