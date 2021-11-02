banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'

Balıkesir’e güvenli ve konforlu otogarlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ilçelerde atıl durumda bulunan otogarlar yenileniyor. Manyas’ta mevcut otogarın işlevini yitirmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede baştan aşağıya yenileyerek Manyas’a daha güvenli, konforlu ve modern bir toplu taşıma merkezi kazandırdı.

BALIKESİR 02.11.2021, 17:44
Balıkesir’e güvenli ve konforlu otogarlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ilçelerde atıl durumda bulunan otogarlar yenileniyor. Manyas’ta mevcut otogarın işlevini yitirmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede baştan aşağıya yenileyerek Manyas’a daha güvenli, konforlu ve modern bir toplu taşıma merkezi kazandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kullanılmaz halde olan ve işlevini yitirmiş otogarları yenilemeye devam ediyor. Bu güne kadar; Susurluk, Edremit, Altınova ile Erdek’te otogarları yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Manyas’ta atıl durumda bulunan ve yangından zarar gören mevcut otogarın yıkımını gerçekleştirerek 2020 yılı sonunda çalışmalara başladı. Yenilikçi, modern ve yolcu ihtiyaçlarını karşılayabilecek mobil bir toplu taşıma merkezi yapımı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Eylül’de hizmete aldı. İlçedeki tüm yolcu dinamiklerinin düzenli bir yerde olmasına imkân sağlayan daha güvenli ve konforlu Manyas Toplu Taşıma Merkezi’nin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Büyük kolaylık sağlıyor

Hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak Manyas Toplu Taşıma Merkezi; 7 bin metrekare açık alan üzerine; 300 metrekare kapalı alanda 8 peron olarak tasarlandı. Açık ve kapalı alanı bulunan kafeteryası da bulunan toplu taşıma merkezinde; açık alan minibüs ve otobüs parkı ile oto yıkama bakım alanı da bulunuyor.

Ayda 25 bin vatandaşa hizmet veriyor

Günde ortalama 65 ilçeler arası taşıma aracının giriş yaptığı toplu taşıma merkezinde bir şehirlerarası seyahat eden firma otobüsü de olmak üzere toplam; 8 kooperatif ve firma günde 800 ayda 25 bin vatandaşa hizmet veriyor.

Şehir içi trafiği rahatlatacak

Yıllardır atıl durumda bırakılan Manyas eski otobüs terminalinin yenilenmesiyle şehir içi trafik yükünü önemli ölçüde rahatlayacağını söyleyen Manyas Şoförler Odası Başkanı Aslan Piyaz “Daha konforlu, daha modern ve daha güvenli bir otogarın, Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla Manyas’ımıza kazandırılması adına çok mutluyuz. Manyas Şoförler Odası, dolmuşçular, minibüsçüler ve şoför esnafı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür eder, Manyas’ımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Memlekete yapılan yatırım önemli

İlçeye gelen insanların ilk olarak otogarı göreceğini söyleyen Manyas Kaymakamı Koray Çelik “İlçemizin vizyonunu burada görecek, ilçemizi buradan tanımaya başlayacaklar. Bu nedenle otogarımızın, ilçemizin vizyonunu temsil ettiğini unutmadan bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesi açısından memlekete yapılan yatırım çok önemlidir, her tuğla koyandan Allah razı olsun. Hizmetleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Barcin’den Başkan Yılmaz’a teşekkür

İlçenin en büyük sorununun otopark sıkıntısı olduğunu belirten Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin “Yücel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu araçların tamamı yukarıda birikiyordu ve trafiği olumsuz etkiliyordu. İlçemize yeni otopark kazandırabilmek için yer tespit çalışmaları yapıyoruz. Tespit ettiğimizde Yücel Başkanımızla paylaşarak yapılmaları için çalışmaları sürdüreceğiz. Toplu taşıma merkezinin, tüm Manyaslılara hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Manyas’a yakıştı

Yeni terminalin Balıkesir ve Manyas’a yakıştığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir; İstanbul’un 3, Kocaeli’nin ise 6 katı büyüklüğe sahip. Gerçekten çok büyük bir şehiriz. O nedenle şehrin ihtiyacı çok oluyor. Ancak bir o kadar da güçlüyüz çünkü insan kaynağımız çok değerli. Büyükşehir bir medeniyet projesi. Büyükşehir Belediyesi olarak her yerdeyiz. Sorunların çözümü, ihtiyaçların giderilmesi konusunda 20 ilçeyle uyum içerisinde hızlı aksiyon alabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Terminaller artık daha konforlu

Büyükşehir Belediyesi’nin; projelerdeki hızı, niteliği, Türkiye ve uluslararası alanlarda aldığı desteklerle Balıkesir’in değerine değer kattığını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, Susurluk Terminali’nin açılışını geçtiğimiz aylarda yaptıklarını, Edremit Terminali’ndeki çalışmalarda ise sona yaklaştıklarını belirterek “Toplu taşımadaki standartları arttırmak için şehrimizin dört bir köşesindeki otogarları yeniliyoruz. Büyükşehir olarak amacımız şehrimizdeki terminalleri daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6