Balıkesir’den yangın sel bölgesine yardım kampanyası

"Türkiye’yi Doyuran İl" Balıkesir Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına destek verilmesi amacıyla Vali Hasan Şıldak Başkanlığında yapılacak yardımların koordinasyonu için toplantı yapıldı.

Toplantıda Türkiye’de meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya birçok ürünün adeta üretim üssü olan Balıkesir adına en güçlü desteğin sağlaması için İl genelinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği görüşüldü.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilecek yardımların koordinasyonunun değerlendirildiği toplantıda, Balıkesir’in yardım kapasitesinin gözden geçirilmesiyle afet bölgelerine yardım yapılmasının çok anlamlı olacağını belirten Vali Hasan Şıldak “Bu yaz ülkemiz afetlerle karşı karşıya kaldı. Bu sebeple şimdi dayanışma zamanı. Devletimiz yangında ve selde güçlü bir mücadele ortaya koydu. Bu mücadele bir koordinasyonla yapılıyor. Cuma günü başlatılan yardım kampanyasıyla da bu koordinasyon güç kazanacak. Çünkü yardım yapmak isteyen bir çok vatandaşımız bizlere soruyordu. Yapılacak yardımlar kampanya sayesinde tek bir çatı altında toplanarak daha etkin ve verimli bir çalışmayla sağlanacak. Biz de Balıkesir olarak yapacağımız koordinasyonlu çalışma ile yaraların hep birlikte sarılmasına ve afet bölgelerindeki insanlarımıza bir nebze de olsa yardım eli uzatmaya çalışacağız” şeklinde vurguladı.

Ayni yardımda bulunmak isteyenlerin temin ettikleri ürün veya malzemeleri, AFAD İl Müdürlükleri koordinasyonuyla afet bölgelerinde oluşturulan depolara sevkinin, tesliminin sağlanması gerektiğini belirten Vali Şıldak kurumlar arası koordinasyonun sağlanması talimatını verdi. Ayrıca vatandaşların “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya gönderecekleri SMS’le destek verebileceklerini, ya da AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabileceklerini hatırlattı.