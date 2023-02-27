Balıkesir’den ocak ayında 90 milyon dolar ihracat yapıldı

Balıkesir’den Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 44,2 artarak 90 milyon dolar 300 bin dolar; ithalat yüzde 32,1 azalarak 40 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre; Balıkesir’de Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 44,2 artarak 87 milyon 300 bin dolar; ithalat yüzde 32,1 azalarak 40 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.