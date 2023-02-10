Balıkesir’den deprem bölgesine 252 tır dolusu yardım

Balıkesir Valiliği 10 ili etkileyen deprem bölgesine bin 486 kamu görevlisinin bölgede görev aldığı ve şimdiye kadar 252 tır dolusu yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada deprem bölgesine bugüne kadar yapılan insan ve iş makinası bilgilerini açıkladı. Valililkten yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olup, 10 ili etkileyen 2 büyük deprem nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir İlimizde de, depremin öğrenildiği ilk saatlerden itibaren deprem bölgesine destek sevkleri başlatılmıştır.

Bu çerçevede, depremin ilk saatlerinden 10.02.2023 tarihine kadar; başta Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak olmak üzere, değişik kurum ve kuruluşlardan arama-kurtarma, sağlık, güvenlik, teknik, dini, psiko-sosyal destek vb. birçok alanda hizmet vermek üzere kamu görevlileri ve gönüllülerin deprem bölgesine intikali sağlanmış olup, şimdiye kadar bin 486 kişi bölgede görev almıştır. Bölgeye şimdiye kadar gönderilen iş makinesi sayısı 139 olup, araç sayısı 149’dur. İhtiyaç durumuna göre gönderme işlemlerine devam edilmektedir.

Bölgede ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek, giyinme, barınma, tıbbi malzeme vb. yüzlerce çeşit ihtiyaç maddesinin gönderilmesinde de resmi birimlerimizin yanı sıra, hayırsever kişi ve kuruluşların desteğiyle şimdiye kadar Balıkesir İlimizden 252 TIR malzemenin bölgeye intikali sağlanmış olup, Lojistik depoların dolduğu bilgisi verildiğinden dünden itibaren de 29 TIR yardım malzemesi bölgeye gönderilmek üzere ilimizdeki depolarda hazır bekletilmektedir.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla afet bölgesindeki çalışmalara ve afetzedelere destek olan resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına, hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." açıklaması yapıldı.