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Balıkesir’den ağustos ayında 66 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 58,3 artarak 66 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

BALIKESİR 30.09.2021, 12:01
Balıkesir’den ağustos ayında 66 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 58,3 artarak 66 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, TÜİK, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de ağustos ayında ihracat yüzde 51,9, ithalat ise yüzde 23,6 arttı. Balıkesir’de ihracat yüzde 58,3 artarak 66 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale’de ağustos ayında ihracat yüzde 47,2 artarak 15 milyon 600 bin dolar, ithalat yüzde 76,2 azalarak 10 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, 2021 yılı Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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