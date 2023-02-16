Balıkesir’den Adıyaman’a psikososyal destek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgedeki özellikle çocuk ve engelli bireylerin yaşadığı travmayı atlatabilmeleri amacı ile Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri psikososyal destekte bulundu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın depremi sonrası etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da; özellikle çocuk, engelli ve yaşlı gibi toplumumuzdaki dezavantajlı afetzedelerin yaşadıkları travmayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bölgeye giderek psikososyal destekte bulundu. Depremin ilk anından itibaren ekiplerle bölgede yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler, imkanlar dahilinde depremzedelerle bir arada bulundu. Bilgi ve tecrübeleriyle sahada iki ayrı grup halinde Adıyaman’da yer alan psikososyal destek ekipleri, afetzedeleri depremin etkisinden çıkarmak ve yaşanan travmadan kısmen uzaklaştırmak için birebir görüşmelerle özel olarak ilgilendi.

Sahada kırmızı yelekleri ile çalışan ekipler, afetin yaralarını sarana kadar bölgede kalmaya devam edecek.