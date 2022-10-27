Balıkesir’den 75,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

TÜİK, Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 7,7 azalarak 75 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, TÜİK, Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de Eylül ayında ihracat yüzde 9,2 azaldı ve ithalat ise yüzde 38,1 arttı. Balıkesir’de ihracat yüzde 7,7 azalarak 75 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, 2022 yılı eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.