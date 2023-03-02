Balıkesir’de zincirleme kaza bir yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Havran karayolu Köylüce Mahallesi kavşağında İ. G., yönetimindeki 10 AGD 757 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen H Ö.’nün kullandığı 10 AAY 769 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza yapan araçlara aynı yöne ilerleyen C T., idaresindeki 06 DV 1997 plakalı otomobil de çarptı.

Yapılan ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kazda hafif yaralanan 06 DV 1997 plakalı otomobilin sürücüsü C T., ambulans ile Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.