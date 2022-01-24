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Balıkesir’de zeytinyağlı yemekler yarıştı

Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen zeytinyağlı Yemek Yarışması yoğun ilgi gördü. Zeytinyağlı yemekler, zeytinyağlı tatlılar ve zeytinyağlı börekler kategorisinde düzenlenen yarışmaya 33 yemek katılırken, dereceye girenlere ödüller verildi.

BALIKESİR 24.01.2022, 11:47
Balıkesir’de zeytinyağlı yemekler yarıştı

Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen zeytinyağlı Yemek Yarışması yoğun ilgi gördü. Zeytinyağlı yemekler, zeytinyağlı tatlılar ve zeytinyağlı börekler kategorisinde düzenlenen yarışmaya 33 yemek katılırken, dereceye girenlere ödüller verildi.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen Zeytinyağlı Yemek Yarışmasına katılan kadınlar büyük heyecan yaşadı. Doç. Dr. Muammer Bezirgan’ın başkanlığında Serap Bekiroğlu, Emre Çelebi, Gülten Arslan ve Metin Güngör’den oluşan jüri dereceye giren yemekleri belirlemekte zorlandı. Yarışmayı, Kaymakam İlyas Menmiş ve eşi Gülcan Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ile çok sayıda vatandaş izledi. Yarışmada jüri üyeliği yapanlara, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler plaket verirken, dereceye giren kadınların ödülleri de Kaymakam İlyas Memiş ve Eşi Gülcan Menmiş ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafından verildi. Yarışmada, Zeytinyağlı böreklerde, Ayşen Duyar zeytinyağlı ribisa ile birinci olurken, Fethiye Tarı da zeytinyağlı pırasa böreği ile ikinci oldu. Şaduman Düzköy ise karışık otlu çiğ börek ile üçüncü odu. Zeytinyağlı tatlılarda ise Gülsüm Aydın zeytinyağlı soğuk baklava ile birinci, Serpil Bellekçi ise, midye tatlısı ile ikinci oldu. Pelin Burcu Sezer de, Kuvayı milliye tatlısı ile üçüncü oldu. Zeytinyağlı yemeklerde ise, Selin Burçin Sezer enginar çanağı ile birinci, Rabia Toprak da, ıspanak borani ile ikinci oldu. Hülya Özdemir ise, zeytinyağlı karışık ot yahnisi ile üçüncü oldu. Kaymakam İlyas Memiş ve eşi Gülcan Memiş ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan Yardımcısı Murat Yazgan yarışmaya katılan kadınlarla ve jüri üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarışmaya katılan kadınlara ve jüri üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliğini yapıyoruz. 17 yıldan bu yana süregelen Zeytinyağlı Yemek Yarışmamız var. Bu gün de, 3 kategoride Zeytinyağlı Yemek Yarışması yaptık. Yarışmamız büyük ilgi gördü. Yarışmada dereceye giren kadınlarımızı ödüllendirdik. Ayrıca yarışmaya katılan tüm kadınlarımıza hediyeler verdik. İnşallah, bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda da yapacağız. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yarışmada jüri başkanlığı yapan Doç. Dr. Muammer Bezirgan da, “Zeytinyağlı Yemek Yarışmasında jüride yer aldım. Birbirinden lezzetli yemeklerimiz yarışmaya katıldı. Burada yaklaşık 33 yemeği değerlendirdik. Gerçekten, bu değerlendirme aşamasında çok zorlandığımızı ifade etmek isterim. Çünkü, burada gerçekten çok güzel yemekler yarıştı. Biz de, aralarından en iyisini seçmeye çalıştık” dedi.

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