Balıkesir’de yeşil zeytin alımına başlandı

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadına başlanırken, yeşil zeytin alımına da başlandı. Ortalama 12 lira olan yeşil zeytin fiyatı da çiftçileri memnun etmedi.

Burhaniye’de zeytin hasadına başlanırken, yeşil zeytin alımı içinde de elekler kuruldu. Yeşil zeytinin kilogram fiyatı ürünün büyüklüğüne göre 20 ile 8 lira arasında belirlenirken, fiyatlar üreticiyi memnun etmedi. Yörede zeytin hasadına başlandığını anlatan Ali Pehlivan, çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Pehlivan, “Zeytin hasadına başladık. Sabahın saat 5’inden akşamın 5’ine kadar çalışıyoruz. Zeytini 10 liraya satıyoruz. Oysa zeytin marketlerde 50 lira. Bu sene ürün bol ancak seneye bu olmaz. Mazot ve gübre pahalı. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Gübre atamayınca ürün olmaz. Çiftçiyi düşünen yok. Alacağımızı alamıyoruz. Vereceğimizi veremiyoruz. Çiftçinin halinden anlayan yok. Yağ bizim elimizden 50 liradan çıktı. Marketlerde ise 100 lira. Günahtır, yazıktır. Hep ezilen çiftçi olmaktadır. Yazık değil mi” dedi.

Zeytin alıcısı Hüseyin Sezer de, “Zeytin alım sezonunu başlattık. Duble zeytin 20 lira. Fiyatlar güzel ancak, maliyetler çok yüksek. Giderler yüksek olunca çiftçi zeytinine bakamıyor. Bu yıl işçi yevmiyeleri de yüksek” diye konuştu.

Mustafa Göksu ise, “Zeytin hasadına başladık. Yeşil zeytin alımı da başladı. Fiyatlar, üretici için kötü değil ancak çok da iyi değil. İşçi yevmiyeleri yüksek, ancak işçi de hakkını alması lazım. Yeşil zeytinden sonra yağ sezonu başlayacak. Erken hasat zeytinyağında, şu anda dizyemlik yağlar 65 liraya alıcı buluyor. İnşallah, daha da güzel olacak. Bu yıl rekoltemiz çok iyi. Yağ fiyatları da iyi olursa çiftçinin yüzü güler” şeklinde konuştu.