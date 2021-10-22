Balıkesir’de uyuşturucuyla mücadelede yeni yaklaşım

Balıkesir Valiliği tarafından kararlılıkla yürütülen Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi ile bağımlıların hayatlarına yeni bir kapı açılıyor. Valilikten yapılan son paylaşımda, projeye başvuran kişilerle yapılan röportajlardan oluşan video yayımlandı.

Vali Hasan Şıldak öncülüğünde uygulanan projede bağımlıların valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Açık Kapı Birimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Birimine başvurmaları ile süreç başlıyor. Proje ile tedavi, rehabilitasyon, uyum, istihdam desteği gibi yapılan çok yönlü çalışmalarla kişilerin sağlıklı şekilde sosyal hayata intibak etmeleri sağlanıyor. Projenin bilinirliğinin arttırılması için gerekli çalışmalar aralıksız bir şekilde sahada yürütülürken, Balıkesir Valiliği ve Vali Hasan Şıldak’ın sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlarla bilgilendirme yapılıyor.

Yapılan son paylaşımda, projeye başvuran kişilerle yapılan röportajlardan oluşan video yayınlandı. Videoda hayatlarına yeni bir umut kapısından nasıl haberleri olduğuyla ilgili bilgiler verildi. Kişiler projeden kaymakamlıklar, emniyet birimleri, muhtarlıklar, camilerde yapılan bilgilendirmeler ve sosyal çevrelerinden haberdar olduklarını ifade ettiler. Kişilerin bilgileri gizli tutularak yapılan çalışmalarla daha çok kişiye ulaşması için bilgilendirmeler devam ediyor.