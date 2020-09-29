banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Hasan Sabbah kimdir?
Hasan Sabbah kimdir?
Edin Visca Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Edin Visca Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
AUZEF 2020-2021 yılı güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 5’i tutuklandı

BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

BALIKESİR 29.09.2020, 02:13
3
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 5’i tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 4 ayrı çalışmada 9 şüpheli şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararı ve 1 kişide savcılıkça serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları 4 ayrı çalışmada 9 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol kararı ve 1 kişide savcılıkça serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 14 adet sentetik ecza hap, 17,70 metamfetamin, 5,64 gram esrar, 4,50 gram esrar tohumu, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Merkezinde yapılan 2 çalışmada 4 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3’ ü tutuklanmış, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 14 adet sentetik ecza hap, 3,64 gram esrar, 1adet hassas terazi ve 4,50 gram esrar tohumu maddesi ele geçirildi.

Gönen’de yapılan çalışmada 3 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs savcılıkça serbest bırakılmıştır. Yapılan aramalarda; 14,70 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Erdek’te yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 2 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0