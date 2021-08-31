Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Balıkesir’de Narkotik polisinin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30 Ağustos tarihinde il merkezi, Sındırgı ve Gömeç ilçelerinde 6 ayrı çalışma yapıldı. Çalışmalarda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs adli makamlara sevk edildi. 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 93 adet sentetik ecza hap, 20,81 gram metamfetamin, 2,53 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.