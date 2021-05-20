Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de narkotik polisleri, kent merkezi ve Edremit ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 10 uyuşturucu şüphelisini göz altına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 19.05.2021 tarihinde il merkezi ve Edremit ilçesinde yapılan 10 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahsı yakaladı. Bir şahıs çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol kararı ile serbest kalırken, 9 şahıs ise serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 38 adet sentetik ecza hap, 24 adet ecstasy uyuşturucu hap, 32,55 gram metamfetamin ve 19,39 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 1,01 gram esrar ele geçirildi.