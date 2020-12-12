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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli yakalandı
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 1 araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Jandarma ekipleri 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
BALIKESİR 12.12.2020, 18:31
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 1 araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Jandarma ekipleri 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde ikamet eden Y.K. ve İ.K. isimli şüphelilerin kullanmış olduğu 43 plakalı araçta yapılan aramada; 295 adet uyuşturucu hap ve 20 adet extacy isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.
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