Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis ekiplerinin yaptığı 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli kişiden 1’i tutuklanırken, 1’ide adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde yapılan 4 ayrı çalışmada 4 şüpheli şahıs yakalandı. Ggözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 2 şahıstan 1’i tutuklanırken, 1’ i de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yakalanan 2 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda ise, 31,84 gram metamfetamin, 41,22 gram sentetik kannabinoid bonzai, 5,20 gram esrar maddesi, 25 ecza hapı, 2 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu madde öğütmeye yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ,15 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.