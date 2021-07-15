Balıkesir’de Üniversiteli gençler okullarında lavanta hasadı yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) Lavanta Yolu oluşturmak için dikilen lavantalar hasat edildi. Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde düzenlenen hasat törenine okuldaki stajyer öğrenciler katıldı.

Okulun bahçesinde 4 ay önce dikilen lavantalar hasat edilirken, lavanta çiçeklerinin Uygulama Oteli’nde kalan konuklara dağıtılacağı açıklandı. Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, pandemi sonrası okula gelecek öğrencilerin lavanta kokuları ile karşılanacağını söyledi. Hasada katılan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi.

Okulun lavanta kokacağını anlatan Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Şu anda 4 ay önce ekmiş olduğumuz lavantalarımızın öğrencilerimizle birlikte hasadını yapıyoruz. Lavanta yolu ile yola çıktık. Öncelikle okulumuzu güzelleştirelim istedik. Pandemi sonrası öğrencilerimiz mis kokulu lavantaların önlerinde okullarını ziyaret etsinler istedik. Hasat etmekte bu öğrencilerimize kısmet oldu. Bu gün tüm eğitim ve uygulama tesisindeki stajyer öğrencilerimizle birlikte lavanta hasadını yaptık. Önce çevremizi güzelleştiriyoruz. Sonra okulumuzu güzelleştiriyoruz. Şu anda öğrencilerimizle birlikte lavantalarımızı hasat ettik. Birazdan bunları misafirlerimizle paylaşacağız. Mis kokulu BUBYO’yu her zaman hatırlamalarını sağlamak içinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Öğrencilerden Ferihan Karaçomak da, ”Okulumuzun stajyerlerdenim. Mezun olurken, son anda lavanta hasat etmek bana da kısmet oldu. Çok mutluyum. Okulumuza çok teşekkür ediyorum. Eken ağabeylerime ablalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Sena Güleç ise, ” BUBYO’nun bu seneki mezunlarındanım. Lavanta hasadı yapıyoruz. Başta okul müdürümüz olmak üzere bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize bu etkinliği yapanlara teşekkür ediyorum” dedi.