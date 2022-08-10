Balıkesir’de üniversiteli gençler bin kişiye aşure ikramı yaptı

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Burhaniye ilçesinde yaklaşık bin kişiye aşure ikramı yaptı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler Ören Mahallesi meydanında aşure dağıtırken, Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkan Vekili Oktay Erbalaban da öğrencileri yalnız bırakmadı.

Muharrem ayı nedeniyle yurdun değişik yerlerinde aşure hayırları düzenlenirken, Burhaniye’de de Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Ören Mahallesi meydanında yaklaşık bin kişiye aşure ikramı yaptı. Tarihi meşe ağaçlarının altında düzenlenen aşure dağıtımı büyük ilgi gördü. Vatandaşlar aşure için kuyruk oluştururken, emeği geçenlere teşekkür etti. Aşure dağıtımına Kaymakam İlyas Memiş. Belediye Başkan Vekili Oktay Erbalaban, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Aşure dağıtımının ilgi gördüğünü anlatan öğrencilerden Beyza Sarıçayır, “Bugün Ören meydanında Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri olarak aşure günü düzenledik. Yiyen misafirlerimiz çok beğendiler. Çok da güzeldi. Katılanlara teşekkür ederiz” dedi.

Buse Yılmaz da, “Bugün muharrem ayı dolayısıyla Burhaniye halkımıza aşure yaptık. Katılanların emeğine sağlık. Herkes aşuremizi çok beğendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öğrencilere teşekkür eden Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak muharrem ayının 12. gününde aşurelerimizi Ören’deki bütün misafirlerimize ikram ettik. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak Ören’in bu anlamda manevi duyarlılığını da ortaya koymak istedik. Balıkesir Üniversitesi olarak burada bir iz bırakmak gerçekten bizim için çok onur verici oldu. Biz, bu bölgede bulunup da güzel Burhaniye’mize katkı sağlayan ve bizleri her daim hatırlayacak olan tüm misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ben Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimi öncelikle kutluyorum. İlk defa böyle bir uygulama içinde bulundular. Çok başarılı bir uygulama oldu. Gerçekten Ören cazibe merkezi olarak bizim de katkımızla bu akşam burada biraz daha heyecanlı büyük bir gün geçirmiş olduk” dedi.