Balıkesir’de üç yeni jandarma karakolu törenle açıldı

Balıkesir’de üç yeni jandarma karakolu düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Balya Ilıca, Altıeylül Konakpınar ve Altıeylül OSB’de düzenlenen Jandarma Karakol Komutanlığı açılışlarına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Pilot Tuğgeneral İsmail Balıbek, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı. Vali Şıldak yaptığı konuşmada, "Jandarma Genel Komutanlığımızın kendi imkanlarıyla yaklaşık 1.5 milyon TL harcanarak dokuz yıldır kapalı olan karakol binası İçişleri Bakanlığımızın ve Jandarma Genel Komutanlığımızın iradesiyle tekrar hayat buluyor. Bölgede 9 köyümüze hizmet edecek. Bölgenin huzuru ve güvenliği, asayiş noktasında, trafik noktasında en güzel şekilde yerinden hizmet modeli ile bu karakolumuz daha iyi bir şekilde icra edecek" dedi.

Kurban kesimi ve kurdele kesiminin ardından karakolu gezen Vali Şıldak, karakol şeref defterini imzaladı.

Tümgeneral İsmail Balıbek de, Ilıca Mahallesi Jandarma Karakolunun açılışında Balıkesir’e geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Balıbek, jandarma ekiplerinin güzel hizmetler yapacağını belirterek, "Jandarma fedakar bir kanun ordusudur ve bu mahalle dahil bu yol üzerindeki bütün diğer bağlı mahallelere de çok iyi hizmetler getireceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir de jandarmanın 183 yıldır Türk halkının sevgisini kazandığını söyledi. Jandarmanın vatandaşın her derdiyle ilgilendiğine işaret eden Aydemir, "Onlardan Allah razı olsun, onların varlığı, hepimizin, bu vatanın, milletin varlığıdır" diye konuştu.

Protokol, konuşmaların ardından kurban ve kurdele kesimiyle Ilıca Mahallesi Jandarma Karakolu’nun açılışını yaptı. Protokol üyeleri daha sonra Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar Mahallesi ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki jandarma karakollarının açılışını gerçekleştirdi.