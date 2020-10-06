Balıkesir’de traktör kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Balya ilçesinde tarlaya çalışmaya giden plakasız traktör ve römorku şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Bahir Aksoy yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay Balya’nın Narlı kırsal mahallesinde mahallesinde tarlasına traktör ile çalışmaya giden Bahir Aksoy’un yol kenarına taşması sonucu traktör ve römorku şarampole yuvarlandı. Kaza köylüler tarafından Balya İtfaiyesi ve 112 ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ekipler yaralı Bahir Aksoy’u yaralı olarak Balya Devlet Hastanesine sev edildi. İtfaiye ekipleri kazaya karışan traktör ve römorku normal duruma getirdi. Jandarma ekipleri traktör kazası hakkında soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.