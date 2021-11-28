Balıkesir’de trafik kazası 3 yaralı

Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesinden gelen M.B. yönetimindeki 10 LP 066 araç kavşağa girerken, Edremit yönünden gelen A.Ç. yönetimindeki 10 ACA 262 otomobil önündeki otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca bordürleri devirerek orta refüje çıktı. Kaza sırasında otomobilde hasar oluşurken, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilDİ.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.