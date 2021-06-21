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Balıkesir’de trafik kazası 2 kişi yaralı

Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

BALIKESİR 21.06.2021, 16:05
Balıkesir’de trafik kazası 2 kişi yaralı

Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir Bursa Kara Yolu Susurluk Aziziye mevkinde meydana gelen trafik kazasında Emin İ. yönetimindeki 34 CYM 797 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek tek taraflı trafik kazasına karıştı. Araçta bulunan Emin İ. ve eşi yaralı olarak 112 itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, 112 Sağlık ekibine teslim edildi.
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